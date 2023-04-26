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Росія присвоїла активи двох європейських компаній: подробиці від Reuters

26 квітня 2023 14:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росія присвоїла активи двох європейських компаній: подробиці від Reuters
Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Росія захопила тимчасовий контроль над активами фінської енергетичної групи Fortum та її колишньої німецької дочірньої компанії Uniper. Таке рішення російської влади викликало занепокоєння щодо долі інших західних компаній у Росії. 

Про це повідомляє Reuters

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Підписання указу

Президент Росії Володимир Путін ввечері у вівторок, 25 квітня, підписав указ про встановлення тимчасового контролю над російськими активами двох європейських державних енергетичних компаній. У Fortum заявили, що проводить "розслідування", а Uniper і міністерство фінансів Німеччини не дали жодних коментарів.

Як зазначається у публікації, указ, в якому зазначено можливу відплату, якщо російські активи за кордоном будуть арештовані, показав, що Москва вже вжила заходів проти Uniper, російського підрозділу Unipro, і активів Fortum. Росія дала зрозуміти, що цей крок можна скасувати. 

Що відомо про компанії

Uniper володіє 83,73% Unipro, яка управляє п'ятьма електростанціями загальною потужністю понад 11 гігават в Росії і близько 4300 співробітників.

Fortum належить Фінляндії, яка приєдналася до військового альянсу НАТО на початку цього місяця. Тоді Москва заявила, що Фінляндія зробила небезпечну помилку.

Російський підрозділ Fortum має сім теплових електростанцій в Уральському регіоні та Західному Сибіру, а також володіє портфелем вітрових і сонячних електростанцій у Росії разом із місцевими партнерами. Балансова вартість цих активів на кінець 2022 року становила 1,7 мільярда євро (1,87 мільярда доларів).

Обидві компанії намагалися вийти з Росії. У лютому Uniper оцінив свою частку Unipro в символічний 1 євро, щоб відобразити ймовірність того, що угода не відбудеться.

Нагадаємо, раніше німецька хіміко-промислова компанія Henkel AG підписала угоду про продаж свого бізнесу в Росії. Компанія оголосила про свій вихід із російського ринку ще рік тому. 

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