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Россия присвоила активы двух европейских компаний: подробности от Reuters

26 апреля 2023 14:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россия присвоила активы двух европейских компаний: подробности от Reuters
Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Россия захватила временный контроль за активами финской энергетической группы Fortum и ее бывшей немецкой дочерней компании Uniper. Такое решение российских властей вызвало беспокойство по поводу судьбы других западных компаний в России.

Об этом сообщает Reuters.

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Подписание указа

Президент России Владимир Путин вечером во вторник, 25 апреля, подписал указ об установлении временного контроля над российскими активами двух европейских государственных энергетических компаний. В Fortum заявили, что проводит "расследование", а Uniper и министерство финансов Германии не дали комментариев.

Как отмечается в публикации, указ, в котором указано возможное возмездие, если российские активы за рубежом будут арестованы, показал, что Москва уже приняла меры против Uniper, российского подразделения Unipro и активов Fortum. Россия дала понять, что этот шаг можно отменить.

Что известно о компаниях

Uniper владеет 83,73% Unipro, управляющей пятью электростанциями общей мощностью более 11 гигаватт в России и около 4300 сотрудников.

Fortum принадлежит Финляндии, присоединившейся к военному альянсу НАТО в начале этого месяца. Тогда Москва заявила, что Финляндия совершила опасную ошибку.

Российское подразделение Fortum располагает семью тепловыми электростанциями в Уральском регионе и Западной Сибири, а также владеет портфелем ветровых и солнечных электростанций в России вместе с местными партнерами. Балансовая стоимость этих активов на конец 2022 года составила 1,7 млрд евро (1,87 млрд долларов).

Обе компании пытались выйти из России. В феврале Uniper оценил свою долю Unipro в символический 1 евро, чтобы отразить вероятность того, что сделка не состоится.

Напомним, ранее германская химико-промышленная компания Henkel AG подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России. Компания объявила о своем уходе с российского рынка еще год назад.

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