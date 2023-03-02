Росія призупинила дію безвізу для дипломатів Угорщини: причини

Віктор Орбан

Уряд росії вирішив тимчасово припинити дію угоди з Угорщиною про безвізові поїздки для дипломатів. Причиною такого рішення росія назвала порушення домовленостей з боку Будапешта.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду рф.

Причини призупинення угоди

У документі наголошується, що дія угоди припиняється "в частині, що стосується громадян Угорщини, які мають дипломатичні паспорти, до усунення Угорщиною допущених нею порушень зобов'язань за зазначеною угодою або до її припинення".

Міністерство закордонних справ росії зобов'язали офіційно повідомити угорську сторону про такі заходи.

Що відомо про угоду між рф і Угорщиною

Угода між росією та Угорщиною була підписана в Москві в 2001 році. Документ передбачав, що громадяни країн, які мають дипломатичні чи службові паспорти, можуть в'їжджати, виїжджати, слідувати транзитом та перебувати на території іншої держави без віз протягом 90 днів.

Як відомо, Угорщина, будучи членом Євросоюзу, неодноразово перешкоджала введенню санкцій проти росії та відмовилася виконувати деякі уже запроваджені санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина визнає рф винною в агресії та війні проти України, проте вагається щодо того, щоб покласти на неї повну політичну відповідальність за конфлікт. Відповідальний за Офіс прем'єра міністр Гергель Гуляш зазначив, що юридично кремль відповідає за початок війни, але існують політичні нюанси.

До слова, нещодавно Угорщина вимагала в України "припинити звірства" проти етнічних угорців у Закарпатській області.