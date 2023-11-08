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Росія продовжує отримувати західну зброю, попри санкції — ЗМІ

8 листопада 2023 03:54
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Росія продовжує отримувати західну зброю, попри санкції — ЗМІ
Західна зброя. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Російські торгові компанії продовжують закуповувати зброю з Європи та США, попри санкції. Значна частина цієї зброї йде на війну проти України.

Про це пише Correctiv.

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За даними видання, від початку повномасштабної війни, РФ імпортувала близько 7300 одиниць вогнепальної зброї, серед яких було біля 100 снайперських гвинтівок, та майже вісім мільйонів патронів від західних виробників.

"Серед виробників, які імпортувала РФ — американські Smith & Wesson, Barrett Firearms та Desert Tech, австрійські Glock та Steyr Arms, а також німецькі компанії Merkel Jagd-und Sport Waffen GmbH, Nammo Schönebeck, RWS, Ruag Ammotech, Blaser та інші", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, цю зброю на війні проти України використовували "вагнерівці". Йдеться про Desert Tech. В той час, як колишній віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін позував на фотографіях з Glock та AR-15. Крім цього, росіяни використовують карабіни Blaser R8.

Ймовірно, що зброя потрапила до РФ через треті країни.

"Наприклад, з початком повномасштабного вторгнення виріс експорт мисливської та спортивної зброї з Німеччини до ОАЕ, Хорватії, Угорщини, Казахстану, Північної Македонії, Польщі та Узбекистану", — пише видання.

Нагадаємо, наразі Росія запустила майже безперервне виробництво зброї на своїх заводах і виробляє близько 1,5 мільйона боєприпасів на місяць. Перед повномасштабним вторгненням виробництво було в рази менше.

Додамо, армія вже скинула на Газу 32 тисячі тонн боєприпасів, 32 кілотонни, категорії цілком ядерної доби, інтенсивність бомбардувань абсолютно безпрецедентна. 

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