Западное оружие. Фото: Reuters

Российские торговые компании продолжают закупать оружие из Европы и США, несмотря на санкции. Значительная часть этого оружия идет на войну против Украины.

Об этом пишет Correctiv.

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По данным издания, с начала полномасштабной войны РФ импортировала около 7300 единиц огнестрельного оружия, среди которых было около 100 снайперских винтовок, и почти восемь миллионов патронов от западных производителей.

"Среди производителей, импортировавших РФ — американские Smith & Wesson, Barrett Firearms и Desert Tech, австрийские Glock и Steyr Arms, а также немецкие компании Merkel Jagd-und Sport Waffen GmbH, Nammo Schönebeck, RWS, Ruag Ammotech, Blaser и другие", — говорится в сообщении.

В частности, это оружие на войне против Украины использовали "вагнеровцы". Речь идет о Desert Tech. В то время как бывший вице-премьер России Дмитрий Рогозин позировал на фотографиях из Glock и AR-15. Кроме этого, россияне используют карабины Blaser R8.

Вероятно, что оружие попало в РФ из-за третьих стран.

"Например, с началом полномасштабного вторжения вырос экспорт охотничьего и спортивного оружия из Германии в ОАЭ, Хорватию, Венгрию, Казахстан, Северную Македонию, Польшу и Узбекистан ", —-пишет издание.

Напомним, что Россия запустила почти непрерывное производство оружия на своих заводах и производит около 1,5 миллиона боеприпасов в месяц. Перед полномасштабным вторжением производство было в разы меньше.

Добавим, армия уже сбросила на Газу 32 тысячи тонн боеприпасов, 3 2 килотонна, категории полностью ядерных суток, интенсивность бомбардировок абсолютно беспрецедентна.