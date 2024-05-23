У росії впроваджують систему "співвітчизник"

Володимир Путін. Фото: glavcom

Росіяни намагаються впровадити так звану систему "співвітчизник за кордоном". На думку експертів, це роблять для того, щоб надалі оправдати свою військову агресію та гібридні операції.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у середу, 22 травня.

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Як ззазначають експерти ISW, такий статус надаватимуть людям, які проживають за кордоном, щоб в подальшому виправдати свою військову агресію. Кажучи простими словами, росіяни будуть і надалі просувати свої ідеї "захисту свого населення", як це колись було на Донбасі.

"Кремль, схоже, розробляє систему легалізації статусу так званих "співвітчизників за кордоном", ймовірно, як частину своїх зусиль зі створення інформаційних умов для виправдання подальшої агресії та гібридних операцій за кордоном як "захисту" російських співвітчизників", — написали у ISW.

Також експерти Інституту вивчення війни зазначають, що гендиректор Федерального агентства РФ у справах Співдружності Незалежних Держав, "співвітчизників", що проживають за кордоном, і з питань міжнародної гуманітарної співпраці Євген Примаков заявив російським журналістам, що "співвітчизники" отримуватимуть за кордоном спеціальні посвідчення, які дозволятимуть їм користуватися російськими державними послугами, а в майбутньому навіть подавати документи на отримання громадянства РФ.

За словами Примакова, вже до кінця 2024 року Росія готується видавати перші посвідчення "співвітчизника" громадянам у сісідніх країнах.

"Росспівробітництво працює над проєктом "Електронна карта співвітчизника" щонайменше з 2021 року, але досі не запустило програму, а в червні 2023 року Примаков заявив, що Росспівробітництво планує відкрити "центри сертифікації" в осередках "Русского дома" по всьому світу, де "співвітчизники" зможуть підтвердити свою особу в рамках процесу подачі заявки", — підкреслили в ISW.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни розповіли, для чого Росія час від часу робить заяви про ядерну зброю.

Молдова, у якій росіяни одною із перших планують ввести систему "співвітчизник", хоче заборонити проросійську партію у своєму парламенті.