В России внедряют систему "соотечественник"

Владимир Путин. Фото: glavcom

Россияне пытаются внедрить так называемую систему "соотечественник за границей". По мнению экспертов, это делают для того, чтобы оправдать свою военную агрессию и гибридные операции.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW) в среду, 22 мая.

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Как отмечают эксперты ISW, такой статус будут предоставлять людям, проживающим за границей, чтобы в дальнейшем оправдать свою военную агрессию. Говоря простыми словами, россияне будут и дальше продвигать свои идеи "защиты своего населения", как это когда-то было на Донбассе.

"Кремль, похоже, разрабатывает систему легализации статуса так называемых "соотечественников за границей", вероятно, как часть своих усилий по созданию информационных условий для оправдания дальнейшей агрессии и гибридных операций за границей как "защиты" российских соотечественников", — написали в ISW.

Также эксперты Института изучения войны отмечают, что гендиректор Федерального агентства РФ по делам Содружества Независимых Государств, проживающих за рубежом "соотечественников" и по вопросам международного гуманитарного сотрудничества Евгений Примаков заявил российским журналистам, что "соотечественники" будут получать за рубежом специальные удостоверения, которые разрешат им пользоваться российскими государственными услугами, а в будущем даже подавать документы на получение гражданства РФ.

По словам Примакова, уже к концу 2024 года Россия готовится выдавать первые удостоверения "соотечественника" гражданам в соседних странах.

"Россотрудничество работает над проектом "Электронная карта соотечественника" по меньшей мере с 2021 года, но до сих пор не запустило программу, а в июне 2023 года Примаков заявил, что Россотрудничество планирует открыть "центры сертификации" в центрах "Русского дома" по всему миру, где" "смогут подтвердить свою личность в рамках процесса подачи заявки", — подчеркнули в ISW.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны рассказали, для чего Россия время от времени делает заявления о ядерном оружии.

Молдова, в которой россияне одной из первых планируют ввести систему "соотечественник", хочет запретить пророссийскую партию в своем парламенте.