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Росія та Білорусь створили проблему для країн Євразійського союзу, — Токаєв

24 травня 2023 20:32
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Росія та Білорусь створили проблему для країн Євразійського союзу, — Токаєв
Президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко та Володимир Путін. Фото: google.com
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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що створення Союзною держави з єдиним політичним, військовим, економічним простором і однією ядерною зброєю на двох між РФ та Білоруссю створюють чималу проблему для інших держав Євразійського економічного союзу.

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА-Новости".

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Що відомо

"У нас є в ЄАЕС союзна держава. Тобто у світовій політичній історії створено унікальний прецедент або феномен... створення держави за формулою "дві країни — одна держава" з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом... І навіть ядерна зброя одна на двох зараз", — сказав Токаєв.

Під час згадки однієї ядерної зброї на двох Путін і Лукашенко посміхнулись та почали загадкового переглядатись, натякаючи на те, що вони — ті самі союзники.  

Нагадаємо, у березні Мінськ і Москва домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. 

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