Россия и Беларусь создали проблему для стран Евразийского союза, — Токаев

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: google.com

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что создание Союзного государства с единым политическим, военным, экономическим пространством и одним ядерным оружием на двоих между РФ и Белоруссией создает немалую проблему для других государств Евразийского экономического союза.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА-Новости".

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"У нас есть в ЕАЭС союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен... создание государства по формуле "две страны — одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом... И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", — сказал Токаев.

Во время упоминания одного ядерного оружия на двоих Путин и Лукашенко улыбнулись и начали загадочно пересматриваться, намекая на то, что они те же союзники.

Напомним, в марте Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.