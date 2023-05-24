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Россия и Беларусь создали проблему для стран Евразийского союза, — Токаев

24 мая 2023 20:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россия и Беларусь создали проблему для стран Евразийского союза, — Токаев
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что создание Союзного государства с единым политическим, военным, экономическим пространством и одним ядерным оружием на двоих между РФ и Белоруссией создает немалую проблему для других государств Евразийского экономического союза.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА-Новости".

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"У нас есть в ЕАЭС союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен... создание государства по формуле "две страны — одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом... И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", — сказал Токаев.

Во время упоминания одного ядерного оружия на двоих Путин и Лукашенко улыбнулись и начали загадочно пересматриваться, намекая на то, что они те же союзники.

Напомним, в марте Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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