Росія та Іран об'єднали свої банківські системи, пише Reuters

Країни-ізгої таким чином намагаються обійти західні санкції

Відключені від міжнародної фінансової системи SWIFT російська федерація та Іран підписали угоду про об’єднання своїх банківських систем. До нової системи підключать понад 700 банків рф.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Росія та Іран об’єднуються

Іранська сторона заявила, що Тегеран підписав з москвою угоду про об’єднання банківських систем двох країн. Угода нібито була підписана у неділю, 29 січня.

Причиною такого кроку є санкції, запроваджені Заходом проти обох країн. Йдеться, зокрема, про відключення іранської та частини російської банківських систем від міжнародної служби обміну фінансовими повідомленнями і переказами SWIFT.

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Заступник голови Центрального банку Ірану Мохсен Карімі заявив у коментарі напівофіційному інформаційному агентству Fars, що в рамках нової угоди до новоствореної об’єднаної системи будуть приєднані близько 700 банківських установ з російської федерації та 106 неросійських банків із 13 країн світу.

Назви цих іноземних банків іранський чиновник не згадав.

Голова Центрального банку Ірана Мохаммад Фарзін заявив, що таким чином відновлюється фінансовий канал між Іраном та світом.

Центральний банк російської федерації відмовився коментувати інформацію про підписану угоду.

Нагадаємо, що у середині січня голова МЗС Ірану Хуссейн Амірабдоллахян заявив — його країна не визнає анексію українських регіонів.

Іранський міністр закордонних справ зазначив, що його країна визнає суверенітет і територіальну цілісність країн у рамках міжнародного права, і з цієї причини, попри прекрасні відносини між Тегераном та москвою, Іран не визнає відокремлення Криму від України.

Додамо, що 24 січня до столиці Ірану прибув з візитом голова Державної думи російської федерації (нижньої палати федерального парламенту рф. — Ред.) В’ячеслав Володін.

Там він провів переговори із представниками іранської влади, зокрема, зі спікером парламенту Ісламської Республіки Іран Мохамедом Галібафом та президентом країни Ебрагімом Раїсі.

Під час візиту Володіна обговорювалися різні формати співробітництва двох країн, які на сьогодні є світовими ізгоями.

Зокрема, йшлося про посилення співпраці між російськими спецслужбами та Корпусом вартових Ісламської революції.

Фото: пресслужба президента росії