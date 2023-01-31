Россия и Иран объединили свои банковские системы, пишет Reuters

Страны-изгои таким образом пытаются обойти западные санкции

Отключенная от международной финансовой системы SWIFT российская федерация и Иран подписали соглашение об объединении своих банковских систем. К новой системе подключат более 700 банков россии.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Россия и Иран объединяются

Иранская сторона заявила, что Тегеран подписал с москвой соглашение об объединении банковских систем двух стран. Соглашение якобы было подписано в воскресенье, 29 января.

Причиной такого шага являются санкции, введенные Западом против обеих стран. Речь идет, в частности, об отключении иранской и части российской банковских систем от международной службы обмена финансовыми сообщениями и переводами SWIFT.

Иран доволен, россия молчит

Заместитель председателя Центрального банка Ирана Мохсен Карими заявил в комментарии полуофициальному информационному агентству Fars, что в рамках нового соглашения к вновь объединенной системе будут присоединены около 700 банковских учреждений из российской федерации и 106 нероссийских банков из 13 стран мира.

Названия этих иностранных банков иранский чиновник не упомянул.

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин заявил, что таким образом возобновляется финансовый канал между Ираном и миром.

Центральный банк российской федерации отказался комментировать информацию о подписанном соглашении.

Напомним, что в середине января глава МИД Ирана Хуссейн Амирабдоллахян заявил – его страна не признает аннексию украинских регионов.

Иранский министр иностранных дел отметил, что его страна признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, и по этой причине, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и москвы, Иран не признает отделение Крыма от Украины.

Добавим, что 24 января в столицу Ирана прибыл с визитом глава Государственной думы российской федерации (нижней палаты федерального парламента рф. – Ред.) Вячеслав Володин.

Там он провел переговоры с представителями иранских властей, в частности, со спикером парламента Исламской Республики Иран Мохаммедом Галибафом и президентом страны Эбрагимом Раиси.

Во время визита Володина обсуждались различные форматы сотрудничества двух стран, которые на сегодняшний день являются мировыми изгоями.

В частности, речь шла об усилении сотрудничества между российскими спецслужбами и Корпусом стражей Исламской революции.

Фото: пресс-служба президента россии