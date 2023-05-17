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Росія та Іран зміцнюють військово-економічну співпрацю, — ISW

17 травня 2023 08:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія та Іран зміцнюють військово-економічну співпрацю, — ISW
Президент РФ Володимир Путін та президент Ірану Ебрахім Раїсі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Дипломатичний представник Ірану в Росії Казем Джалалі оголосив про підписання угоди між двома країнами щодо будівництва залізничної колії між Решт і Астара. Ця угода прискорить завершення іранського проєкту коридору Північ-Південь.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Фахівці ISW стверджують, що ця угода є важливим етапом у виконанні іранської програми "Північ-Південь". Побудова залізничної ділянки завдовжки 162 кілометри між містами Решт та Астара в Ірані означатиме встановлення прямого залізничного маршруту між Санкт-Петербургом та Перською затокою.

Реалізація цього будівельного проєкту давно перебувала у планах Ірану. Паралельно Росія та Іран вживають посилених заходів для розвитку та зміцнення їх взаємних військових зв'язків.

Наприклад, Росія планує придбати додаткові безпілотні літальні апарати з Ірану після використання великої кількості раніше закуплених БпЛА для атак на українську інфраструктуру з серпня 2022 року.

Повідомлення іранських ЗМІ вказують на те, що наступного тижня Іран отримає першу партію багатоцільових винищувачів Су-35, вироблених у Росії.

На думку експертів ISW, ймовірно, що Москва продовжить реалізацію проєктів у рамках військово-економічного співробітництва, що забезпечить Ірану постійну матеріальну підтримку під час російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану захопили танкер Niovi в Ормузькій протоці. Це вже другий захоплений іранцями іноземний танкер за останній тиждень.

Також ми повідомляли, що в Ірані з початку 2023 року було страчено, за неофіційними даними, понад 200 осіб. Іранська влада закликає відмовитися від цього виду покарань.

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