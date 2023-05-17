Россия и Иран укрепляют военно-экономическое сотрудничество, — ISW

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси. Фото: росСМИ

Дипломатический представитель Ирана в России, Казем Джалали, объявил о подписании соглашения между двумя странами относительно строительства железнодорожного пути между Решт и Астара. Данное соглашение ускорит завершение иранского проекта коридора Север-Юг.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Специалисты ISW утверждают, что данное соглашение представляет собой важный этап в выполнении иранской программы "Север-Юг". Построение железнодорожного участка длиной 162 километра между городами Решт и Астара в Иране будет означать установление прямого железнодорожного маршрута между Санкт-Петербургом и Персидским заливом.

Реализация этого строительного проекта давно находилась в планах Ирана. Параллельно, Россия и Иран предпринимают усиленные меры для развития и укрепления их взаимных военных связей.

К примеру, Россия планирует приобрести дополнительные беспилотные летательные аппараты из Ирана после использования большого количества ранее закупленных БпЛА для атак на украинскую инфраструктуру с августа 2022 года.

Сообщения иранских СМИ указывают на то, что на следующей неделе Иран получит первую партию многоцелевых истребителей Су-35, произведенных в России.

По мнению экспертов ISW, весьма вероятно, что Москва продолжит реализацию проектов в рамках военно-экономического сотрудничества, что обеспечит Ирану постоянную материальную поддержку во время российского вторжения в Украину.

Напомним, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана захватили танкер Niovi в Ормужском проливе. Это уже второй захваченный иранцами иностранный танкер за последнюю неделю.

Также мы сообщали, что в Иране с начала 2023 года было казнено, по неофициальным данным, более 200 человек. Иранские власти призывают отказаться от этого вида наказаний.