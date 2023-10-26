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Росія та Китай наклали вето на проєкт резолюції США щодо Ізраїлю та сектору Гази

26 жовтня 2023 07:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія та Китай наклали вето на проєкт резолюції США щодо Ізраїлю та сектору Гази
Засідання Ради безпеки ООН. Фото: Välisministeerium
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На нещодавньому засіданні Ради Безпеки ООН США запропонували резолюцію щодо загострення на Близькому Сході. Їхній проєкт передбачав тимчасове припинення військових дій для забезпечення доставки гуманітарних вантажів, втім, Росія та Китай наклали вето на резолюцію.

Про це пише Reuters.

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У документі висловили звинувачення на адресу ХАМАСу, який США вважають терористичною структурою, а також звучав заклик звільнити заручників. Своєю чергою, 10 країн висловили свою підтримку даному проєкту, тоді як Бразилія і Мозамбік не брали сторони.

Американський представник в ООН, Лінда Томас-Грінфілд, стверджувала, що її колеги намагалися створити документ, який би враховував інтереси всіх сторін.

Проте низка країн, включаючи Росію, Китай та Об'єднані Арабські Емірати, не підтримали американської пропозиції. Представник Росії Василь Небензя висловив думку, що така резолюція не допомогла б покласти край бойовим діям, зокрема передбачуваної наземної операції Ізраїлю в Газі.

Нагадаємо, що представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан оголосив про намір відмовити у видачі віз чиновникам організації у відповідь на слова генсекретаря Антоніу Гутерріша щодо Палестини та ХАМАСу. При цьому посол порадив генсеку піти у відставку.

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