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Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по Израилю и сектору Газа

26 октября 2023 07:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по Израилю и сектору Газа
Заседание Совбеза ООН. Фото: Välisministeerium
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На недавнем заседании Совета Безопасности ООН США предложили резолюцию относительно обострения на Ближнем Востоке. Их проект предполагал временное прекращение военных действий для обеспечения доставки гуманитарных грузов, впрочем, Россия и Китай наложили вето на резолюцию.

Об этом пишет Reuters.

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В документе были высказаны обвинения в адрес ХАМАСа, который США считают террористической структурой, а также звучал призыв освободить заложников. В свою очередь, 10 стран выразили свою поддержку данному проекту, в то время как Бразилия и Мозамбик предпочли не принимать сторону.

Американский представитель в ООН, Линда Томас-Гринфилд, утверждала, что ее коллеги старались создать документ, который бы учитывал интересы всех сторон.

Однако ряд стран, включая Россию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты, не поддержали американское предложение. Представитель России Василий Небензя выразил мнение, что такая резолюция не помогла бы положить конец боевым действиям, в частности, предполагаемой наземной операции Израиля в Газе.

Напомним, что представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан объявил о намерении отказать в выдаче виз чиновникам организации в ответ на слова генсекретаря Антониу Гутерриша касательно Палестины и ХАМАС. При этом посол посоветовал генсеку уйти в отставку.

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