Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по Израилю и сектору Газа

Заседание Совбеза ООН. Фото: Välisministeerium

На недавнем заседании Совета Безопасности ООН США предложили резолюцию относительно обострения на Ближнем Востоке. Их проект предполагал временное прекращение военных действий для обеспечения доставки гуманитарных грузов, впрочем, Россия и Китай наложили вето на резолюцию.

Об этом пишет Reuters.

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В документе были высказаны обвинения в адрес ХАМАСа, который США считают террористической структурой, а также звучал призыв освободить заложников. В свою очередь, 10 стран выразили свою поддержку данному проекту, в то время как Бразилия и Мозамбик предпочли не принимать сторону.

Американский представитель в ООН, Линда Томас-Гринфилд, утверждала, что ее коллеги старались создать документ, который бы учитывал интересы всех сторон.

Однако ряд стран, включая Россию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты, не поддержали американское предложение. Представитель России Василий Небензя выразил мнение, что такая резолюция не помогла бы положить конец боевым действиям, в частности, предполагаемой наземной операции Израиля в Газе.

Напомним, что представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан объявил о намерении отказать в выдаче виз чиновникам организации в ответ на слова генсекретаря Антониу Гутерриша касательно Палестины и ХАМАС. При этом посол посоветовал генсеку уйти в отставку.