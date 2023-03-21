росія та Китай зміцнюють стосунки: які заяви озвучив путін на зустрічі із Цзіньпінем

володимир путін та Сі Цзіньпін

У вівторок, 21 березня, проходять головні заходи поїздки лідера КНР до росії. Сі Цзіньпін зустрівся з прем'єром рф Михайлом Мішустіним і знову поспілкувався з главою кремля володимиром путіним.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Які заяви озвучив путін на зустрічі із Сі Цзіньпінем

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент російської Федерації володимир путін обговорили економічні відносини між країнами та домовились про підписання низки документів, зокрема:

спільні заяви про поглиблення російсько-китайських відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, що вступають у нову епоху;

спільні заяви щодо плану розвитку ключових напрямів російсько-китайського економічного співробітництва до 2030 року.

Окрім того, російський диктатор заявив, що російський бізнес нібито може задовольнити зростаючі потреби Китаю в енергоносіях — як за контрактами, так і більше.

Також "москва готова підтримати китайський бізнес у заміщенні підприємств, що залишили росію".

Як стверджують пропагандистські видання, на переговорах путін заявив, що товарообіг рф та Китаю у 2022 році досяг рекорду, попри наслідки пандемії та санкційний пресинг, цього року перевищить 200 млрд доларів.

Російський президент також сказав, що треба й надалі заохочувати практику взаєморозрахунків рф та Китаю у нацвалютах. І що росія виступає за використання юанів у розрахунках із країнами Азії, Африки та Латинської Америки.

Окрім економічних заяв, путін заявив, що рф і Китай можуть стати світовими лідерами в галузі штучного інтелекту та інформаційного розвитку.

Нагадаємо, глава Китаю Сі Цзіньпін прибув до москви 20 березня для зустрічі із президентом рф володимиром путіним. Лідери країн мають намір обговорити війну в Україні, а також розвиток двосторонніх відносин.