россия и Китай укрепляют отношения: какие заявления озвучил путин на встрече с Цзиньпинем
Во вторник, 21 марта, проходят главные мероприятия поездки лидера КНР в россию. Си Цзиньпин встретился с премьером россии Михаилом Мишустиным и вновь пообщался с главой кремля владимиром путиным.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
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Какие заявления озвучил путин на встрече с Си Цзиньпинем
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент российской Федерации владимир путин обсудили экономические отношения между странами и договорились о подписании ряда документов, в частности:
- совместные заявления об углублении российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и вступающих в новую эпоху стратегического взаимодействия;
- а также совместные заявления по плану развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Кроме того, российский диктатор заявил, что российский бизнес якобы может удовлетворить растущие потребности Китая в энергоносителях как по контрактам, так и больше.
Также "москва готова поддержать китайский бизнес в замещении покинувших россию предприятий".
Как утверждают пропагандистские издания, на переговорах путин заявил, что товарооборот россии и Китая в 2022 году достиг рекорда, несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг, в этом году превысит $200 млрд.
Российский президент также сказал, что нужно и дальше поощрять практику взаиморасчетов россии и Китая в нацвалютах. И что россия выступает за использование юаней в расчетах со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
Кроме экономических заявлений, путин сказал, что россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области искусственного интеллекта и информационного развития.
Напомним, глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта для встречи с президентом рф владимиром путиным. Лидеры стран намерены обсудить войну на Украине, а также развитие двусторонних отношений.