Росія, Туреччина і Катар готують нові домовленості на зміну "зерновій угоді, — Bild

Робітники вантажать зерно. Фото: Turkish Defence Ministry

Російська служба видання BILD отримала службове листування між МЗС країни агресора та посольствами РФ і Туреччини з 21 липня по 8 серпня. З переписки стає зрозуміло, що Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із "зернової угоди".

Про це повідомляє Bild.

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Про що йдеться у новій угоді

Зараз Росія, Туреччина та Катар працюють над новою тристоронньою угодою, за якою російське зерно постачатиметься до бідних країн, переважно в Африці. Туреччина виступить організатором, а Катар — спонсором поставок.

У той же час, Туреччина просить Росію відновити і колишню зернову угоду, щоби зерно постачалося і з України. За інформацією видання, нова угода може бути укладена вже цими вихідними в Будапешті. Для цього туди вже вилетів голова Татарстану Рустам Мініханов. Туди ж прибуде і Реджеп Тайіп Ердоган.

Зазначимо, ці нові шляхи та сама "зернова угода" відрізняються декількома важливими аспектами. Відмінність полягає насамперед у тому, що на цей раз Україна не намагається досягнути домовленостей з Росією.

Раніше ми повідомляли, що Румунія вже висловила згоду допомогти Україні в експорті агропродукції через румунські порти, внутрішні водні та транспортні маршрути. Однак, це більше економічна співпраця, а не військова допомога.