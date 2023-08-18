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Россия, Турция и Катар готовят новые договоренности на смену "зерновому соглашению, — Bild

18 августа 2023 00:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия, Турция и Катар готовят новые договоренности на смену "зерновому соглашению, — Bild
Рабочие грузят зерно. Фото: Turkish Defence Ministry
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российская служба издания BILD получила служебную переписку между МИДами страны агрессора и посольствами РФ и Турции с 21 июля по 8 августа. Из переписки становится ясно, что Москва заранее предупредила Анкару о выходе из "зернового соглашения".

Об этом сообщает Bild.

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О чем идет речь в новом соглашении

Сейчас Россия, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением, по которому российское зерно будет поставляться в бедные страны, преимущественно в Африку. Турция выступит организатором, а Катар — спонсором поставок.

В то же время, Турция просит Россию возобновить и прежнее зерновое соглашение, чтобы зерно поставлялось и из Украины. По информации издания, новое соглашение может быть заключено уже в эти выходные в Будапеште. Для этого туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Миниханов. Туда же прибудет и Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, эти новые пути и сама "зерновая сделка" отличаются несколькими важными аспектами. Отличие состоит прежде всего в том, что на этот раз Украина не пытается достичь договоренностей с Россией.

Ранее мы сообщали, что Румыния уже выразила согласие оказать помощь Украине в экспорте агропродукции через румынские порты, внутренние водные и транспортные маршруты. Однако это больше экономическое сотрудничество, а не военная помощь.

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