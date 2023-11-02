Росія в ООН обізвала Ізраїль країною-окупантом

Представник Росії у ООН Василь Небензя. Фото: росЗМІ

Представник Росії в ООН Василь Небензя висловив думку, що Ізраїль не має права на самозахист від ХАМАС. При цьому Росія вважає Ізраїль країною-окупантом.

Про це Небензя повідомив на екстреному засіданні ООН.

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У своїй промові Небензя послався на рішення Міжнародного суду 2004 року, попри те, що до 2005 року Ізраїль завершив виведення військ та колоністів із Гази.

Небензя зазначив, що Ізраїль має право захищати свої кордони та протистояти терористичним загрозам.

Дії армії Ізраїлю проти ХАМАСу в Газі Небензя схарактеризував як сліпу відплату, яка не відновить справедливість і не поверне мертвих. Він також дорікнув США та їхнім партнерам у подвійних стандартах та перешкоджанні мирному розв'язанню проблем на Близькому Сході.

Нагадаємо, що представник РФ в ООН Василь Небензя назвав ситуацію в Газі "катастрофою біблійного масштабу". Він заявив, що йому "шкода безневинних людей".