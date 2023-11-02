Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Россия в ООН обозвала Израиль страной-оккупантом arrow

Россия в ООН обозвала Израиль страной-оккупантом

2 ноября 2023 19:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия в ООН обозвала Израиль страной-оккупантом
Представитель России в ООН Василий Небензя. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель России в ООН Василий Небензя высказал мнение, что Израиль не имеет права на самозащиту от ХАМАСа. При этом, Россия считает Израиль страной-оккупантом.

Об этом Небензя сообщил на экстренном заседании ООН.

Читайте также:

Россия в ООН сделала громкое заявление по войне в Израиле

В своей речи Небензя сослался на решение Международного суда 2004 года, несмотря на то, что к 2005 году Израиль завершил вывод войск и колонистов из Газы.

Небензя указал, что Израиль вправе защищать свои границы и противостоять террористическим угрозам.

Действия армии Израиля против ХАМАСа в Газе Небензя охарактеризовал как слепой отплатой, которая не восстановит справедливость и не вернет мертвых. Он также упрекнул США и их партнеров в двойных стандартах и препятствовании мирному решению проблем на Ближнем Востоке.

Напомним, что представитель РФ в ООН Василий Небензя назвал ситуацию в Газе "катастрофой библейского масштаба". Он заявил, что ему "жаль невинных людей".


 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме