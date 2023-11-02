Россия в ООН обозвала Израиль страной-оккупантом

Представитель России в ООН Василий Небензя. Фото: росСМИ

Представитель России в ООН Василий Небензя высказал мнение, что Израиль не имеет права на самозащиту от ХАМАСа. При этом, Россия считает Израиль страной-оккупантом.

Об этом Небензя сообщил на экстренном заседании ООН.

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В своей речи Небензя сослался на решение Международного суда 2004 года, несмотря на то, что к 2005 году Израиль завершил вывод войск и колонистов из Газы.

Небензя указал, что Израиль вправе защищать свои границы и противостоять террористическим угрозам.

Действия армии Израиля против ХАМАСа в Газе Небензя охарактеризовал как слепой отплатой, которая не восстановит справедливость и не вернет мертвых. Он также упрекнул США и их партнеров в двойных стандартах и препятствовании мирному решению проблем на Ближнем Востоке.

Напомним, что представитель РФ в ООН Василий Небензя назвал ситуацию в Газе "катастрофой библейского масштаба". Он заявил, что ему "жаль невинных людей".



