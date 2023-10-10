Росія відмовилася евакуювати своїх громадян з Ізраїлю, — росЗМІ

Літак російської авіакомпанії "Азимут", яка продовжує рейси до Ізраїлю. Фото: росЗМІ

В Москві не бачать необхідності евакуювати своїх громадян з Ізраїлю, а також нагадав про комерційні рейси. Водночас інші країни вже організували вивезення своїх громадян військово-транспортної авіації, в той час, як кремлівський режим продовжує удавати ніби нічого не сталося, і кинув своїх же громадян напризволяще.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За повідомленням посла Росії в Ізраїлі Анатолія Вікторова, до російського посольства звернулися кілька сотень росіян, які попросили евакуювати їх, якщо евакуаційні рейси таки стануться. Та натомість у посольстві заявили про відмову, наголосивши на тому, що "технічна можливість" дістатися з Ізраїлю до Росії зберігається, і вона "досить реальна".

"На сайті Міністерства закордонних справ опубліковано інформацію про те, що російські авіакомпанії Red Wings та "Азимут" продовжують здійснювати регулярні рейси з Тель-Авіва до Сочей та Мінеральних Вод. І вони працюють практично у регулярному режимі з деякими обмеженнями. На табло дев'ять авіакомпаній", — сказав посол пропагандистському "Першому каналу".

За даними Aviasales, ціни на квитки з Тель-Авіва в Москву з найближчим вильотом починаються від 123 тис. рублів (45 тис.грн), з пересадкою — від 52 тис. рублів (майже 20 тис.грн) на одного пасажира. Водночас квитків в Сочі та Мінеральні Води у продажу немає.

Відзначимо, що своїх громадян з Ізраїлю вже евакуювали Польща, Албанія, Угорщина, Італія, Румунія, Болгарія, Казахстан, Кіпр, Португалія, Іспанія, Австрія, Литва, Бразилія та Таїланд.

Нагадаємо, що раніше президент РФ Володимир Путін прокоментував війну в Ізраїлі, та вчергове звинуватив в усьому США. А от голлівудська "Диво-жінка", акторка Галь Гадот може відправитися на боротьбу з ХАМАС, оскільки сама служила у ЦАХАЛі.