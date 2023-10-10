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Россия отказалась эвакуировать своих граждан из Израиля, — росСМИ

10 октября 2023 20:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия отказалась эвакуировать своих граждан из Израиля, — росСМИ
Самолет российской авиакомпании "Азимут", продолжающей рейсы в Израиль. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Москве не видят необходимости эвакуировать своих граждан из Израиля, а также напомнили о коммерческих рейсах. В то же время другие страны уже организовали вывоз своих граждан военно-транспортной авиацией, в то время как кремлевский режим продолжает притворяться будто ничего не произошло, и бросил своих же граждан на произвол судьбы.

Об этом сообщают росСМИ.

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По сообщению посла России в Израиле Анатолия Викторова, в российское посольство обратилось несколько сотен россиян, которые попросили эвакуировать их, если эвакуационные рейсы состоятся. Но в посольстве заявили об отказе, отметив, что "техническая возможность" добраться из Израиля в Россию сохраняется, и она "достаточно реальна".

"На сайте Министерства иностранных дел опубликована информация о том, что российские авиакомпании Red Wings и "Азимут" продолжают осуществлять регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные воды. И они работают практически в регулярном режиме с некоторыми ограничениями. На табло девять". авиакомпаний", — сказал посол пропагандистскому "Первому каналу".

По данным Aviasales, цены на билеты из Тель-Авива в Москву с ближайшим вылетом начинаются от 123 тыс. рублей (45 тыс.грн), с пересадкой – от 52 тыс. рублей (почти 20 тыс.грн) на одного пассажира. В то же время, билетов в Сочи и Минеральные Воды в продаже нет.

Отметим, что своих граждан из Израиля эвакуировали Польша, Албания, Венгрия, Италия, Румыния, Болгария, Казахстан, Кипр, Португалия, Испания, Австрия, Литва, Бразилия и Таиланд.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал войну в Израиле и в очередной раз обвинил во всем США. А вот голливудская "Чудо-женщина", актриса Галь Гадот может отправиться на борьбу с ХАМАС, поскольку сама служила в ЦАХАЛе.

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