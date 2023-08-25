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Росія відправила до Лівану тисячі тонн краденої української кукурудзи

25 серпня 2023 05:31
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Росія відправила до Лівану тисячі тонн краденої української кукурудзи
Судно з зерном, яке вивозять з України у рамках "зернової ініціативи". Фото: з Фейсбуку Мінінфраструктури
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія відправила до Лівану шість тисяч тонн краденої української кукурудзи. Україна просить країну заборонити сирійському кораблю з накраденим збіжжям заходити в док.

Про це пише Reuters.

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Росія краде українську кукурудзу

Росія на судні "Фінікія" відправила до Лівії шість тисяч краденої кукурудзи з чорноморського порту Севастополь.

Згодом Україна звернулася до Лівану з проханням заборонити сирійському державному вантажному судну, яке перевозило ймовірно вкрадене українське зерно, пришвартуватися в ліванському порту Тріполі. 

У ноті міністерствам транспорту, фінансів і економіки Лівану, а також митному управлінню українське посольство стверджує, що кукурудзу "викрали зі сховищ у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях".

У документі заявили, що судно "порушує міжнародне право" та висловили сподівання, що Ліван "не дозволить зайти вищезгаданому вантажному судну FINIKIA до ліванських портів для продажу вкраденого українського зерна".

Міністр економіки Лівану сказав, що він не отримував офіційної ноти, а Москва раніше заперечувала крадіжку українського зерна.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна продовжить експортувати продовольство Чорним морем. На думку міністра оборони Олексія Резнікова, РФ не наважиться атакувати цивільні судна. 

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