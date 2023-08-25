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Россия отправила в Ливан тысячи тонн краденой украинской кукурузы

25 августа 2023 05:31
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Россия отправила в Ливан тысячи тонн краденой украинской кукурузы
Судно с зерном, которое вывозится из Украины в рамках "зерновой инициативы". Фото: из Фейсбука Мининфраструктуры
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия отправила в Ливан шесть тысяч тонн краденой украинской кукурузы. Украина просит страну запретить сирийскому кораблю с наворованным зерном заходить в док.

Об этом пишет Reuters.

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Россия на судне "Финикия" отправила в Ливию шесть тысяч краденой кукурузы из черноморского порта Севастополь.

Впоследствии Украина обратилась в Ливан с просьбой запретить сирийскому государственному грузовому судну, перевозившему, вероятно, украденное украинское зерно, пришвартоваться в ливанском порту Триполи.

В ноте министерствам транспорта, финансов и экономики Ливана, а также таможенному управлению, украинское посольство утверждает, что кукурузу "угнали из хранилищ в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях".

В документе заявили, что судно "нарушает международное право" и выразили надежду, что Ливан "не позволит зайти вышеупомянутому грузовому судну FINIKIA в ливанские порты для продажи украденного украинского зерна".

Министр экономики Ливана сказал, что он не получал официальную ноту, а Москва ранее отрицала кражу украинского зерна.

Напомним, недавно стало известно, что Украина продолжит экспортировать продовольствие по Черному морю. По мнению министра обороны Алексея Резникова, РФ не отважится атаковать гражданские суда.

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