Росія вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі, у НАТО відповіли

Військові Збройних сил Росії. Фото: росЗМІ

Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) 7 листопада. Там зазначили, що положення договору "перестали відповідати інтересам Росії".

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії.

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Росія вийшла з ДЗЗСЄ

Відомо, що участь РФ у договорі була призупинена Кремлем в односторонньому порядку у 2007 році. А 7 листопада опівночі в МЗС РФ оголосили, що процедура виходу офіційно завершена.

"О 00:00 годині 7 листопада 2023-го завершилася передбачена ДЗЗСЄ процедура виходу Росії з цього Договору. Таким чином, міжнародно-правовий документ, дія якого була припинена нашою країною ще у 2007 році, остаточно пішов для нас в історію", — зазначили в заяві.

Скриншот заяви МЗС Росії

У російському МЗС звинуватили США в розширенні НАТО і наголосили, що країни "відкрито обходять" групові обмеження договору, тому Росія прийняла рішення з нього вийти.

Також там вважають, що договір вже "мертвий" у зв'язку з прийняттям заявки Швеції і Фінляндії в НАТО.

Реакція країн НАТО на вихід Росії з ДЗЗСЄ

У відповідь на дії Росії Велика Британія заявила, що разом з союзниками з НАТО також припиняє свою участь в ДЗЗСЄ.

"Ми беззастережно засуджуємо рішення Росії вийти з Договору, це стало останньою краплею в низці зусиль, які РФ докладає для підриву стратегічної стабільності та архітектури євроатлантичної безпеки", — заявив голова МЗС Джеймс Клеверлі.

Він наголосив, що одностороннє рішення РФ порушує принцип взаємності, який є фундаментом договору ДЗЗСЄ.

У НАТО підтримали рішення вийти з Договору на "необхідний термін".

Нагадаємо, що станом на зараз російські війська мають у резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет. Лише за останній місяць кількість ракет зросла на 115 одиниць.