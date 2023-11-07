Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, в НАТО ответили

Военные Вооруженных Сил России. Фото: росСМИ

Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 7 ноября. Там отметили, что положения договора "перестали отвечать интересам России".

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

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Россия вышла из ДОВСЕ

Известно, что участие РФ в договоре было приостановлено Кремлем в одностороннем порядке в 2007 году. А 7 ноября в полночь в МИД РФ объявили, что процедура выхода официально завершена.

"В 00:00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из настоящего Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было прекращено нашей страной еще в 2007 году, окончательно пошел для нас в историю", — отметили в заявлении.

Скриншот заявления МВД Росии

В российском МИДе обвинили США в расширении НАТО и подчеркнули, что страны "открыто обходят" групповые ограничения договора, поэтому Россия приняла решение из него выйти.

Также там считают, что договор уже "мертв" в связи с принятием заявки Швеции и Финляндии в НАТО.

Реакция стран НАТО на выход России из ДОВСЕ

В ответ на действия России Великобритания заявила, что вместе с союзниками из НАТО также прекращает свое участие в ДОВСЕ.

"Мы безоговорочно осуждаем решение России выйти из Договора, это стало последней каплей в ряде усилий, которые РФ прилагает для подрыва стратегической стабильности и архитектуры евроатлантической безопасности", — заявил глава МИД Джеймс Клеверли.

Он подчеркнул, что одностороннее решение РФ нарушает принцип взаимности, являющийся фундаментом договора ДОВСЕ.

В НАТО поддержали решение выйти из Договора на "требуемый срок".

Напомним, что на сегодняшний день российские войска имеют в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет. Только за последний месяц количество ракет выросло на 115 единиц.