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Росія заявила, що ЗСУ нібито атакували корабель "Приазов'я" у Чорному морі

11 червня 2023 18:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росія заявила, що ЗСУ нібито атакували корабель "Приазов'я" у Чорному морі
Російський корабель "Приазов'я". Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністерство оборони Росії заявило, що у ніч проти 11 червня ЗСУ нібито атакували російський розвідувальний корабель "Приазов'я" у Чорному морі за допомогою шести морських безпілотників. 

Про це повідомили в пресслужбі російського Міноборони

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"Сьогодні близько 1:30 Збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати шістьма морськими швидкохідними безекіпажними катерами корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту, який виконує завдання контролю обстановки та забезпечення безпеки за маршрутами пролягання газопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік", — заявили у російському відомстві.

За версією росіян, їхній корабель не отримав пошкоджень, а усі дрони були знищені вогнем зі штатного озброєння.

Росіяни стверджують, що так званий "напад" стався за 300 кілометрів на південний схід від Севастополя, а потерпілих немає, корабель пошкоджень не отримав.

У Міноборони РФ також заявили, що одночасно з "атакою" на корабель, у повітряному просторі Чорного моря вів розвідку американський стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk.

Нагадаємо, наприкінці травня в Росії заявили, що невідомі морські дрони атакували їхній "унікальний" розвідувальний корабель "Іван Хурс". Там стверджують, що "всі атаки відбили".

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