Россия заявила, что ВСУ якобы атаковали корабль "Приазовье" в Черном море

Российский корабль "Приазовье". Фото: google.com

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 11 июня ВСУ якобы атаковали российский разведывательный корабль "Приазовье" в Черном море с помощью шести морских беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

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"Сегодня около 1:30 Вооруженными силами Украины предпринята безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, который выполняет задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", — заявили в российском ведомстве.

По версии россиян, их корабль не получил повреждений, а все дроны были уничтожены огнем из штатного вооружения.

Россияне утверждают, что так называемый "нападение" произошло в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, а пострадавших нет, корабль повреждений не получил.

В Минобороны РФ также заявили, что одновременно с "атакой" на корабль в воздушном пространстве Черного моря вел разведку американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Напомним, в конце мая в России заявили, что неизвестные морские дроны атаковали их "уникальный" разведывательный корабль "Иван Хурс".Там утверждают, что "все атаки отразились".