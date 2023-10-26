Росія закуповує комплектуючі для ракет "Кинджал" у Європі, — ЗМІ

Російська ракета "Кинджал". Фото: росЗМІ

Російська компанія "КБМ" з Коломни, відома своїм виробництвом ракетних систем "Іскандер" та "Кинджал", попри міжнародні обмеження, продовжує закуповувати комплектуючі із західних країн. І тому використовуються різні посередницькі структури.

Про це пише The Insider.

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Росія отримує американські чіпи для ракет з Китаю

У повідомленні зазначається, що корпорація, яка входить до складу холдингу Ростех, набуває американських мікросхем для своїх ракетних систем через Китай. Постачанням цієї продукції займається московське підприємство ТОВ "ЕТС Електронікс", створене нещодавно, у 2021 році. Це підприємство купує чіпи у китайської компанії ETC Electronics Limited.

До того ж КБМ отримує інші необхідні деталі з європейських країн. Наприклад, пристрої контролю температурного режиму надходять із Польщі через ТОВ "Остек-Тест", тоді як інструменти для механічної обробки матеріалів купуються в Німеччині через ТОВ "KEB-Рус".

Також варто зазначити, що посередники забезпечують закупівлю для "КБМ" і з таких країн як Литва, Латвія, Бельгія та Велика Британія.

Також варто зазначити, що на посаді керівника "Конструкторського бюро машинобудування" із часів СРСР стоїть Сергій Пітіков. Цікавий факт: його дочка Мая мешкає у Швеції, біля міста Мальмо. У своєму інтерв'ю вона критикувала дії уряду Росії, але відмовилася обговорювати теми щодо її батька.

Нагадаємо, що надзвукові винищувачі МіГ-31, які є носіями "Кинджалів", готові до патрулювання над Чорним морем. Літаки планують перемістити на територію тимчасово окупованого Криму найближчим часом.

Також повідомлялося, що кремлівський диктатор повідомив, що російська авіація посилить патрулювання над Чорним морем. Йдеться про надзвукові винищувачі МіГ-31К. У розвідці Британії кажуть, що такі заяви є черговою спробою Путіна показати військову силу РФ.