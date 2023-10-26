Россия закупает комплектующие для ракет "Кинжал" в Европе, — СМИ

Российская ракета "Кинжал". Фото: росСМИ

Российская компания "КБМ" из Коломны, известная своим производством ракетных систем "Искандер" и "Кинжал", несмотря на международные ограничения, продолжает закупать комплектующие из западных стран. Для этого используются различные посреднические структуры.

Об этом пишет The Insider.

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В сообщении указывается, что корпорация, которая входит в состав холдинга Ростех, приобретает американские микросхемы для своих ракетных систем через Китай. Поставками этой продукции занимается московское предприятие ООО "ЭТС Электроникс", созданное недавно, в 2021 году. Это предприятие закупает чипы у китайской компании ETC Electronics Limited.

К тому же, "КБМ" получает другие необходимые детали из европейских стран. Например, устройства для контроля температурного режима приходят из Польши через ООО "Остек-Тест", в то время как инструменты для механической обработки материалов покупаются в Германии через ООО "KEB-Рус".

Также стоит отметить, что посредники обеспечивают закупки для "КБМ" и из таких стран как Литва, Латвия, Бельгия и Великобритания.

Также стоит указать, что на посту руководителя "Конструкторского бюро машиностроения" с времен СССР стоит Сергей Питиков. Интересный факт: его дочь Майя проживает в Швеции, возле города Мальмо. В своем интервью она критиковала действия правительства России, но отказалась обсуждать темы, касающиеся ее отца.

Напомним, что сверхзвуковые истребители МиГ-31, являющиеся носителями "Кинжалов", готовы к патрулированию над Черным морем. Самолеты планируют переместить на территорию временно оккупированного Крыма в ближайшее время.

Также сообщалось, что кремлевский диктатор сообщил, что российская авиация усилит патрулирование над Черным морем. Речь идет о сверхзвуковых истребителях МиГ-31К. В разведке Британии говорят, что подобные заявления являются очередной попыткой Путина показать военную силу РФ.