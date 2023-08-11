Росія запросила засідання Радбезу ООН щодо поставок Україні західної зброї

Заступник представника місії РФ в ООН Дмитро Полянський. Фото: росЗМІ

Заступник представника місії РФ в ООН Дмитро Полянський ініціював засідання Радбезу ООН щодо поставок для України західної зброї.

Про це Дмитро Полянський написав у своєму Telegram-каналі.

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Засідання Радбезу ООН

Росія запросила засідання Ради Безпеки ООН з питання постачання зброї західними країнами в Україну на 17 серпня.

Полянський також заявив, що поставками західної зброї посилюється українська криза і підриваються зусилля з пошуку мирної угоди.

Допис Полянського. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Taurus і ATACMS. За його словами, чим більша дальність ракет, тим коротша війна.

Також ми писали, що американські далекобійні ракети ATACMS разом із іншими зразками такого озброєння знищать російську військову логістику на окупованих територіях України і зроблять війну для росіян безперспективною.

Додамо, наразі уряд Німеччини розглядає можливість передачі Україні ракет Taurus. Однак канцлер країни Олаф Шольц схвалить постачання тоді, коли озброєння запрограмують не бити по РФ.