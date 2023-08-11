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Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам Украине западного оружия

11 августа 2023 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам Украине западного оружия
Заместитель представителя миссии РФ в ООН Дмитрий Полянский. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель представителя миссии РФ в ООН Дмитрий Полянский инициировал заседание Совбеза ООН по поставке для Украины западного оружия.

Об этом Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале.

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Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по вопросу поставок оружия западными странами в Украину на 17 августа.

Полянский также заявил, что поставками западного оружия усугубляется украинский кризис и подрываются усилия по поиску мирного соглашения.

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Пост Полянского. Фото: скриншот

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров как можно быстрее предоставить Taurus и ATACMS. По его словам, чем больше дальность ракет, тем короче война.

Также мы писали, что американские дальнобойные ракеты ATACMS вместе с другими образцами такого вооружения уничтожат российскую военную логистику на оккупированных территориях Украины и сделают войну для россиян бесперспективной.

Добавим, в настоящее время правительство Германии рассматривает возможность передачи Украине ракет Taurus. Однако канцлер страны Олаф Шольц одобрит поставки, когда вооружение запрограммируют не бить по РФ.

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