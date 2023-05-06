Росія звинуватила США у підриві автомобіля пропагандиста Прилєпіна

Пошкоджене авто пропагандиста Прилєпіна після вибуху. Фото: колаж Новини.LIVE

У Росії заявили, що відповідальність за підрив пропагандиста Захара Прилєпіна лежить на українській владі і "її західних покровителях, в першу чергу на США".

Таку заяву поширила пресслужба МЗС РФ.

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Заява МЗС РФ

У російському відомстві зазначили, що розслідування вибуху, в якому був важко поранений Прилєпін і загинув його водій, ще триває, але російському МЗС вже "очевидно", що його організував "київський режим, за якими стоять західні куратори".

"Відповідальність за цей та інші терористичні акти лежить не тільки на українській владі, але на їх західних покровителях, в першу чергу на США", — йдеться в заяві.

Причому, на думку російських дипломатів, вже сам факт того, що Вашингтон офіційно не засудив підрив машини з колишнім терористом "ЛНР" і активним прихильником агресії проти України, нібито "є самовикриттям для американської влади".

Нагадаємо, 6 травня у російській Нижегородській області підірвали автомобіль, в якому їхав пропагандист письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін. Його госпіталізували до лікарні з "пораненням обох ніг". Згодом росЗМІ опублікували деталі його стану.

Представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала підрив авто. За її словами, Вашингтон створив із київського режиму ще один терористичний осередок.

МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна. Там стверджують, що так званий підозрюваний у замаху на Захара Прилєпіна зізнався, що працював у спецслужбі України і довго планував як вбити пропагандиста.

Також з'явилася інформація про загиблого охоронця Прилєпіна. Олександр Шубін, відомий під позивним "Злий", був охоронцем відомого російського письменника та українофоба Захара Прилєпіна. Він був бійцем так званої "ЛНР", які перебували на базі "Миротворця". Родом із Луганська, Олександр приєднався до батальйону Прилєпіна у 2014 році.