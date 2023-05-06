Россия обвинила США в подрыве автомобиля пропагандиста Прилепина

Поврежден автомобиль пропагандиста Прилепина после взрыва. Фото: коллаж Новини.LIVE

В России заявили, что ответственность за подрыв пропагандиста Захара Прилепина лежит на украинских властях и "ее западных покровителях, в первую очередь на США".

Такое заявление распространила пресс-служба МИД РФ.

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Заявление МИД РФ

В российском ведомстве отметили, что расследование взрыва, в котором был тяжело ранен Прилепин и погиб его водитель, еще продолжается, но российскому МИДу уже "очевидно", что его организовал "киевский режим, за которыми стоят западные кураторы".

"Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США", — говорится в заявлении.

Причем, по мнению российских дипломатов, уже сам факт того, что Вашингтон официально не осудил подрыв машины с бывшим террористом ЛНР и активным сторонником агрессии против Украины, якобы является саморазоблачением для американских властей.

Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль, в котором ехал пропагандист писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин. Его госпитализировали в больницу с "ранением обеих ног". Впоследствии РосСМИ опубликовали детали его состояния.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подрыв авто. По ее словам, Вашингтон создал из киевского режима еще одну террористическую ячейку.

МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина. Там утверждают, что так называемый подозреваемый в покушении на Захара Прилепина признался, что работал в спецслужбе Украины и долго планировал как убить пропагандиста.

Также появилась информация о погибшем охраннике Прилепина. Александр Шубин, известный под позывным "Злой", был охранником известного русского писателя и украинофоба Захара Прилепина. Он был бойцом так называемой "ЛНР", находившейся на базе "Миротворца". Родом из Луганска Александр присоединился к батальону Прилепина в 2014 году.