Росія звинуватила США у розробці "багатосферної операції" та анонсувала ОССС: деталі

Кремль

У рф звинуватили Сполучені Штати Америки у розробці "багатосферної операції" для позбавлення кремля ядерного потенціалу. Держава-терорист вирішила анонсувати військову операцію під назвою ОССС.

Про це розповіли перший заступник командувача Ракетних військ стратегічного призначення генерал-лейтенант Ігор Фазлетдінов і полковник у відставці Володимир Лумпов для журналу, що видається міноборони рф.

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Вони заявили, що Вашингтон втрачає провідні позиції у світі. За їхніми словами, внаслідок цього "зростає агресивність його військово-політичного курсу щодо росії", адже саме її вважають винуватцем "втрати американського світового панування".

Російські пропагандисти кажуть, що США планують "розгром рф" у формі "стратегічної (глобальної) багатосферної операції". Вони зазначили, що вона містить:

Обґрунтування нових підходів застосування очолюваного США коаліційного військового потенціалу НАТО проти "сильного противника" — росії;

широке залучення військових і цивільних можливостей блоку, країн-партнерів, міжнародних та неурядових організацій на користь Альянсу;

узгодження дій учасників операції у різних географічних, геофізичних та віртуальних середовищах, враховуючи космічний, інформаційний та кібернетичний простір;

володіння "панівним угрупованням військ (сил)" здатністю забезпечення дій учасників багатосферної операції в "єдиному інформаційно-керуючому просторі".

Росіяни наголосили, що мета такої "операції" США — "знищення ядерного потенціалу рф". Фазлетдінов та Лумпов вважають, що це здійснюється, зокрема, за рахунок розгортання навколо російських кордонів сил ПРО або глобального ядерного удару.

"Головним засобом та інструментом протидії спробам реалізації агресивних задумів Пентагону щодо знищення росії шляхом проведення "стратегічної багатосферної операції" вітчизняними військовими фахівцями розглядається та активно розробляється перспективна форма стратегічного застосування ЗС рф: "операція стратегічних сил стримування" (ОССС)", — зазначили пропагандисти.

Цілями нової військової операції ОССС росіяни назвали:

Відбиття звичайного миттєвого "глобального удару США та НАТО";

придушення американської глобальної системи ПРО;

завдання "неприйнятної шкоди агресору" за допомогою залишеного ядерного потенціалу.

Нагадаємо, на кремлівському проплаченому концерті у "Лужниках" заспівали українською перероблену пісню "Пливе кача". Пропагандисти присвятили її Маріуполю.