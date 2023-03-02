Россия обвинила США в разработке "многосферной операции" и анонсировала ОССС: детали

Кремль

В рф обвинили Соединенные Штаты Америки в разработке "многосферной операции" для лишения кремля ядерного потенциала. Государство-террорист решило анонсировать военную операцию под названием ОССС.

Об этом рассказали первый заместитель командующего Ракетных войск стратегического назначения генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке Владимир Лумпов для журнала, издаваемого минобороны рф.

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Они заявили, что Вашингтон теряет лидирующие позиции в мире. По их словам, в результате этого "растет агрессивность его военно-политического курса по отношению к россии", ведь именно ее считают виновником "потери американского мирового господства".

Российские пропагандисты говорят, что США планируют "разгром россии" в форме "стратегической (глобальной) многосферной операции". Они отметили, что она содержит:

Обоснование новых подходов к применению возглавляемого США коалиционного военного потенциала НАТО против "сильного противника" - россии;

широкое привлечение военных и гражданских возможностей блока, стран-партнеров, международных и неправительственных организаций в пользу Североатлантического союза;

согласование действий участников операции в различных географических, геофизических и виртуальных средах, учитывая космическое, информационное и кибернетическое пространство;

владение "господствующей группировкой войск (сил)" способностью обеспечения действий участников многосферной операции в "едином информационно-управляющем пространстве".

Россияне подчеркнули, что цель такой "операции" США — "уничтожение ядерного потенциала россии". Фазлетдинов и Лумпов считают, что это осуществляется в частности за счет развертывания вокруг российских границ сил ПРО или глобального ядерного удара.

"Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению россии путем проведения "стратегической многосферной операции" отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС рф: "операция стратегических сил сдерживания" (ОССС)", — отметили пропагандисты.

Целями новой военной операции ОССС россияне назвали:

Отражение обычного мгновенного "глобального удара США и НАТО";

подавление американской глобальной системы ПРО;

нанесение "неприемлемого вреда агрессору" посредством оставленного ядерного потенциала.

Напомним, на кремлевском проплаченном концерте в "Лужниках" спели на украинском переработанную песню "Пливе кача". Пропагандисты посвятили ее Мариуполю.