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Росіян, які поїхали після мобілізації, викликають до ФСБ, — ЗМІ

6 квітня 2023 11:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мобілізація в Росії
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Декілька жителів Омської області отримали дзвінки від співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ) з проханням з'явитися на бесіду у зв'язку з їх досконалим виїздом за кордон після оголошення мобілізації.

Про це пише Moscowtimes.

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Мобілізація в Росії

Один із співрозмовників, який поїхав у відпустку одразу після оголошення мобілізації, але потім повернувся до Росії, повідомив, що йому було запропоновано пройти опитування та скласти протокол, проте він відмовився від цієї пропозиції. Йому також було повідомлено, що подібні дзвінки отримали й інші чоловіки, що виїхали з Омської області.

Співробітники ФСБ пояснили, що ці дзвінки — це звичайне опитування і не є допитом. Передбачається, що такі заходи вживаються в рамках створення тестової версії бази даних про військовозобов'язаних, яка використовуватиметься для закриття кордонів для резервістів та пошуку мобілізованих за допомогою міських камер.

У листопаді 2022 року володимиром путіним було доручено створення такої бази даних, а також встановлення системи розпізнавання осіб на кордоні з Китаєм, Польщею, Литвою та Казахстаном.

Попри те, що мобілізація, за словами президента, вже закінчилася, указ про її завершення так і не було підписано. Це може свідчити, що уряд готується до можливого продовження мобілізації у майбутньому.

Нагадаємо, що росіяни з квітня можуть розпочати призов на термінову службу на окупованій території Запорізької області. При цьому раніше окупанти запевняли, що не планують призивати до армії юнаків на захоплених територіях України.

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