Россиян, которые уехали после мобилизации вызывают в ФСБ, — СМИ

Мобилизация в рф

Несколько жителей Омской области получили звонки от сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) с просьбой явиться на беседу в связи с их ранее совершенным выездом за границу после объявления мобилизации.

Об этом пишет Moscowtimes.

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Мобилизация в рф

Один из собеседников, который уехал в отпуск сразу после объявления мобилизации, но затем вернулся в россию, сообщил, что ему было предложено пройти опрос и составить протокол, однако он отказался от этого предложения. Ему также было сообщено, что подобные звонки получили и другие уехавшие мужчины из Омской области.

Сотрудники ФСБ объяснили, что эти звонки — это обычный опрос и не являются допросом. Предполагается, что такие меры предпринимаются в рамках создания тестовой версии базы данных о военнообязанных, которая будет использоваться для закрытия границ для резервистов и поиска мобилизованных с помощью городских камер.

В ноябре 2022 года владимиром путиным было поручено создание такой базы данных, а также установление системы распознавания лиц на границе с Китаем, Польшей, Литвой и Казахстаном.

Несмотря на то, что мобилизация, по словам президента, уже закончилась, указ о ее завершении так и не был подписан. Это может свидетельствовать о том, что правительство готовится к возможному продолжению мобилизации в будущем.

Напомним, что россияне с апреля могут начать призыв на срочную службу на оккупированной территории Запорожской области. При этом ранее оккупанты уверяли, что не планируют призывать в армию юношей на захваченных территориях Украины.