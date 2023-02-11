Росіянам заборонять дивитися всі проекти Disney: що відомо

Всі проекти Disney незабаром стануть недоступними для росіян

З березня на російських відеосервісах більше не можна буде переглянути проєкти Disney. Йдеться не лише про нові проєкти, а й старі фільми, наприклад, "Король Лев" та "Один вдома".

Про це пише російське видання "Ведомости" із посиланням на джерела в онлайн-кінотеатрах.

Що відомо

Після російського вторгнення в Україну, Disney припинила прокат своїх новинок у росії. Але фільми, що вже вийшли, залишалися на російських відеосервісах. Тоді топменеджери онлайн-кінотеатрів заявляли, що фільми та серіали Disney залишаться на платформах до закінчення терміну дії ліцензійних контрактів.

За словами двох джерел видання, Disney ще 2022 року повідомила російські відеосервіси, що не планує продовжувати з ними чинні контракти або укладати нові.

Наразі контент Disney є у бібліотеках онлайн-кінотеатрів "Кинопоиск", "Иви", Okko

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через російську військову агресію проти України багато міжнародних компаній пішли з росії. А деякі з них забороняють використання своєї продукції у країні-терористі. Серед них американська кінокомпанія Warner Bros., яка ще у березні минулого року відмовилася від прокату своїх фільмів у росії.

Раніше депутат Держдуми Росії Дмитро Гусєв запропонував маркувати у фільмах "акторів-зрадників" жовтими зірками — як у "іноагентів". Він вважає, що необхідно попереджати глядачів про "акторів-зрадників" перед переглядом фільмів або серіалів.