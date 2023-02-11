Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Росіянам заборонять дивитися всі проекти Disney: ЗМІ розповіли подробиці arrow

Росіянам заборонять дивитися всі проекти Disney: ЗМІ розповіли подробиці

11 лютого 2023 11:07
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росіянам заборонять дивитися всі проекти Disney: що відомо
Всі проекти Disney незабаром стануть недоступними для росіян
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

З березня на російських відеосервісах більше не можна буде переглянути проєкти Disney. Йдеться не лише про нові проєкти, а й старі фільми, наприклад, "Король Лев" та "Один вдома".

Про це пише російське видання "Ведомости" із посиланням на джерела в онлайн-кінотеатрах.

Читайте також:

Що відомо

Після російського вторгнення в Україну, Disney припинила прокат своїх новинок у росії. Але фільми, що вже вийшли, залишалися на російських відеосервісах. Тоді топменеджери онлайн-кінотеатрів заявляли, що фільми та серіали Disney залишаться на платформах до закінчення терміну дії ліцензійних контрактів.

За словами двох джерел видання, Disney ще 2022 року повідомила російські відеосервіси, що не планує продовжувати з ними чинні контракти або укладати нові.

Наразі контент Disney є у бібліотеках онлайн-кінотеатрів "Кинопоиск", "Иви", Okko

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через російську військову агресію проти України багато міжнародних компаній пішли з росії. А деякі з них забороняють використання своєї продукції у країні-терористі. Серед них американська кінокомпанія Warner Bros., яка ще у березні минулого року відмовилася від прокату своїх фільмів у росії.

Раніше депутат Держдуми Росії Дмитро Гусєв запропонував маркувати у фільмах "акторів-зрадників" жовтими зірками — як у "іноагентів". Він вважає, що необхідно попереджати глядачів про "акторів-зрадників" перед переглядом фільмів або серіалів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:30 Висока ракетна загроза: у Чорному та Середземному морях знаходиться 21 ворожий корабель

Новина з відео

14:28 Росіяни вимкнули інтернет на окупованих територіях Луганщини, — Гайдай

Новина з відео

14:18 ​​​​​​​Росіяни вимагають вилучити із "Іронії долі" Барбару Брильську: у чому причина

Новина з фото

14:15 Онлайн інтерактив для дошкільнят про правила дорожнього руху: як долучитись одеситам

14:13 В іще одному столичному університеті заборонили викладання російською

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:12 Мудрик потрапив у стартовий склад "Челсі" на матч із "Вест Гемом": є сюрприз від Грема Поттера

14:06 Прогноз погоди: синоптики розповіли, в яких областях завтра сніжитиме найбільше

13:52 Можливі аварійні відключення: яка ситуація в енергосистемі після атак росії

13:51 Харків'ян попередили про тривалі відключення світла: що відомо

13:46 Чи зробить Зінченко ще один крок до чемпіонства: анонс матчу "Арсенал" — "Брентфорд"

Новина з відео

14:28 Росіяни вимкнули інтернет на окупованих територіях Луганщини, — Гайдай

Новина з відео

14:18 ​​​​​​​Росіяни вимагають вилучити із "Іронії долі" Барбару Брильську: у чому причина

Новина з відео

12:53 У Британії під час знешкодження вибухнула 250-кілограмова бомба

Новина з відео

12:07 Зеленський зустрівся з топменеджерами найбільшого інвестиційного банку світу: про що говорили

Новина з відео

10:10 Створена нейромережа, яка трансформує відео в залежності від побажань користувача

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:48 Розписані гільзи, ракети та буржуйки: у Києві відкриють оригінальну виставку про війну

Новина з відео

19:48 Linkin Park випустив відеокліп, який створив штучний інтелект

Новина з відео

19:28 "Я пишаюся нашим народом": Зеленський зворушливо подякував українцям

Новина з відео

18:57 Ексучасниця "ВІА Гри" Міша Романова презентувала першу україномовну пісню, яку двічі переписувала

Новина з відео

18:04 "Думала, що вже не вийде": KOLA презентувала нову чуттєву пісню, яку написала за 25 хвилин

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Морпіхи зазнали розгрому

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Актуальне по темі

None 11 Лютий 14:29

Висока ракетна загроза: у Чорному та Середземному морях знаходиться 21 ворожий корабель

None 11 Лютий 14:28

Росіяни вимкнули інтернет на окупованих територіях Луганщини, — Гайдай

None 11 Лютий 14:19

​​​​​​​Росіяни вимагають вилучити із "Іронії долі" Барбару Брильську: у чому причина

None 11 Лютий 14:15

Онлайн інтерактив для дошкільнят про правила дорожнього руху: як долучитись одеситам

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB