Россиянам запретят смотреть все проекты Disney: что изветсно

Все проекты Disney скоре станут недоступными для россиян

С марта на российских видеосервисах больше нельзя будет посмотреть проекты Disney. Речь идет не только о новых проектах, но и старых фильмах, например, "Король Лев" и "Один дома".

Об этом пишет российское издание "Ведомости" со ссылкой на источники в онлайн-кинотеатрах.

Что известно

После российского вторжения в Украину, Disney прекратила прокат своих новинок в россии. Но уже вышедшие фильмы оставались на российских видеосервисах. Тогда топ-менеджеры онлайн-кинотеатров заявляли, что фильмы и сериалы Disney останутся на платформах до истечения срока действия лицензионных контрактов

По словам двух источников издания, Disney еще в 2022 году уведомила российские видеосервисы, что не планирует продлевать с ними существующие контракты или заключать новые.

Сейчас контент Disney присутствует в библиотеках онлайн-кинотеатров "Кинопоиск", "Иви", Okko.

Напомним, ранее стало известно, что из-за российской военной агрессии против Украины многие международные компании ушли из рф. А некоторые из них запрещают использование своей продукции в стране-террористе. Среди них и американская кинокомпания Warner Bros., которая еще в марте прошлого года отказалась от проката своих фильмов в россии.

Ранее депутат Госдумы россии Дмитрий Гусев предложил маркировать в фильмах "актеров-изменников" желтыми звездами специальной плашкой — как у "иноагентов". Он считает, что необходимо предупреждать зрителей об "актерах-изменниках" перед просмотром фильмов или сериалов.