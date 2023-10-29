Росіяни до річниці втечі з Херсону знову вкрали єнота — цього разу один в одного

Єнот. Фото: Pexels

Рік тому російські окупанти вкрали з херсонського зоопарку єнота. До річниці втечі з Херсону вони вдруге вкрали єнота — тепер один в одного.

Про це повідомили в телеграм-каналі Ми — Україна.

Читайте також:

Повторне викрадення єнота

В листопаді минулого року окупанти тікали з Херсону та правого берега Дніпра, тоді вони активно грабували місто. Серед вкраденого був єнот з місцевого зоопарку.

З нього зробили символ окупантів, назвали "Херсі" і створили "іменний" канал в Telegram. На цьому каналі, зокрема, збирали гроші для окупантів.

Згодом з'ясувалося, що один з адміністраторів каналу виявився викрадачем і вкрав єнота та частину грошей, а після цього втік. Тепер серед російських блогерів тривають з'ясування. Вони розбираються, хто винен у викраденні раніше викраденого єнота та куди тварина взагалі поділася.

Повідомлення з телеграм-каналу "Енот из Херсона". Фото: скріншот телеграм-каналу "Енот из Херсона"

Повідомлення з телеграм-каналу "Енот из Херсона". Фото: скріншот телеграм-каналу "Енот из Херсона"

Повідомлення з телеграм-каналу "Енот из Херсона". Фото: скріншот телеграм-каналу "Енот из Херсона"

Повідомлення з телеграм-каналу "Енот из Херсона". Фото: скріншот телеграм-каналу "Енот из Херсона"

Нагадаємо, росіяни вкрали єнота з херсонського зоопарку. За словами засновника UAnimals Олександра Тодорчука, єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування. У Крим вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами та вовка до осла та білок.