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Росіяни до річниці втечі з Херсону знову вкрали єнота — цього разу один в одного

29 жовтня 2023 14:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни до річниці втечі з Херсону знову вкрали єнота — цього разу один в одного
Єнот. Фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Рік тому російські окупанти вкрали з херсонського зоопарку єнота. До річниці втечі з Херсону вони вдруге вкрали єнота — тепер один в одного.

Про це повідомили в телеграм-каналі Ми — Україна.

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Повторне викрадення єнота

В листопаді минулого року окупанти тікали з Херсону та правого берега Дніпра, тоді вони активно грабували місто. Серед вкраденого був єнот з місцевого зоопарку.

З нього зробили символ окупантів, назвали "Херсі" і створили "іменний" канал в Telegram. На цьому каналі, зокрема, збирали гроші для окупантів.

Згодом з'ясувалося, що один з адміністраторів каналу виявився викрадачем і вкрав єнота та частину грошей, а після цього втік. Тепер серед російських блогерів тривають з'ясування. Вони розбираються, хто винен у викраденні раніше викраденого єнота та куди тварина взагалі поділася.

повідомлення
Повідомлення з телеграм-каналу "Енот из Херсона". Фото: скріншот телеграм-каналу "Енот из Херсона"
Повідомлення з телеграм-каналу
Повідомлення з телеграм-каналу "Енот из Херсона". Фото: скріншот телеграм-каналу "Енот из Херсона"
Повідомлення з телеграм-каналу "Херсі".
Повідомлення з телеграм-каналу "Енот из Херсона". Фото: скріншот телеграм-каналу "Енот из Херсона"
Повідомлення з телеграм-каналу "Херсі"
Повідомлення з телеграм-каналу "Енот из Херсона". Фото: скріншот телеграм-каналу "Енот из Херсона"

Нагадаємо, росіяни вкрали єнота  з херсонського зоопарку. За словами засновника UAnimals Олександра Тодорчука, єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування. У Крим вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами та вовка до осла та білок.

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