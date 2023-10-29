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Россияне к годовщине побега из Херсона снова украли енота — на этот раз друг у друга

29 октября 2023 14:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне к годовщине побега из Херсона снова украли енота — на этот раз друг у друга
Енот. Фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Год назад российские оккупанты украли из херсонского зоопарка енота. К годовщине бегства из Херсона они второй раз украли енота — теперь друг у друга.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Мы Украина".

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В ноябре прошлого года оккупанты бежали из Херсона и правого берега Днепра, тогда они активно грабили город. Среди украденного был енот из местного зоопарка.

Из него сделали символ окупантов, назвали "Херси" и создали "именной" канал в Telegram. В этом канале, в частности, собирали деньги для окупантов.

Впоследствии выяснилось, что один из администраторов канала оказался угонщиком и украл енота и часть денег, а после этого скрылся. Теперь среди российских блогеров продолжаются выяснения. Они разбираются, кто виноват в похищении ранее похищенного енота и куда животное вообще делось.

сообщение
Сообщения из телеграмм-канала "Енот из Херсона". Фото: скриншот телеграмм-канала "Енот из Херсона"
Сообщения по телеграммам-канала
Сообщения из телеграмм-канала "Енот из Херсона". Фото: скриншот телеграмм-канала "Енот из Херсона"
Сообщения из телеграмм-канала "Херси".
Сообщения из телеграмм-канала "Енот из Херсона". Фото: скриншот телеграмм-канала "Енот из Херсона"
Сообщение из телеграмм-канала "Херси"
Сообщения из телеграмм-канала "Енот из Херсона". Фото: скриншот телеграмм-канала "Енот из Херсона"

Напомним, россияне украли енота из херсонского зоопарка, по словам основателя UAnimals Александра Тодорчука, енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-нибудь глупый солдат, а именно российское командование. В Крым они вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок.

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