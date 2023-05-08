Росіяни хваляться, що знову спіймали "українських диверсантів"
Російська спецслужба ФСБ затримала трьох людей, які нібито готували диверсію на Південно-Уральській залізниці. ЗМІ пишуть, що ці "диверсанти" пов’язані з Україною.
Про це повідомило російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости".
Росіяни кажуть про диверсію
Управління ФСБ Росії повідомило про припинення спроби диверсії на залізниці.
Диверсія, якщо вірити російській спецслужбі, мала статися на Південно-Уральській залізниці.
Затримані "диверсанти"
ФСБшники поінформували про затримання трьох осіб, які планували диверсію.
Деталі цієї справи не розголошують, але видання із посиланням на свої джерела у Федеральній служби безпеки повідомило про те, що затримані "диверсанти" нібито діяли в інтересах українських спецслужб.
Нагадаємо, що Росія традиційно звинувачує Україну та українські спецслужби у всіх нештатних подіях, які відбуваються на території країни-агресора.
Так, українську сторону звинуватили у атаці безпілотних літальних апаратів на кремлівську резиденцію Володимира Путіна.
Також росіяни звинуватили Україну у діяльності диверсантів на території Брянської області у березні поточного року.