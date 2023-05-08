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Росіяни хваляться, що знову спіймали "українських диверсантів"

8 травня 2023 11:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни хваляться, що знову спіймали "українських диверсантів"
ФСБ Російської Федерації. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська спецслужба ФСБ затримала трьох людей, які нібито готували диверсію на Південно-Уральській залізниці. ЗМІ пишуть, що ці "диверсанти" пов’язані з Україною.

Про це повідомило російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости".

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Росіяни кажуть про диверсію

Управління ФСБ Росії повідомило про припинення спроби диверсії на залізниці.

Диверсія, якщо вірити російській спецслужбі, мала статися на Південно-Уральській залізниці.

Затримані "диверсанти"

ФСБшники поінформували про затримання трьох осіб, які планували диверсію.

Деталі цієї справи не розголошують, але видання із посиланням на свої джерела у Федеральній служби безпеки повідомило про те, що затримані "диверсанти" нібито діяли в інтересах українських спецслужб.

Нагадаємо, що Росія традиційно звинувачує Україну та українські спецслужби у всіх нештатних подіях, які відбуваються на території країни-агресора.

Так, українську сторону звинуватили у атаці безпілотних літальних апаратів на кремлівську резиденцію Володимира Путіна.

Також росіяни звинуватили Україну у діяльності диверсантів на території Брянської області у березні поточного року.

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