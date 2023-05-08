Россияне хвалятся, что снова поймали "украинских диверсантов"

ФСБ Российской Федерации. Фото: росСМИ

Российская спецслужба ФСБ задержала трех человек, якобы готовивших диверсию на Южно-Уральской железной дороге. СМИ пишут, что эти диверсанты связаны с Украиной.

Об этом сообщило российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

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Управление ФСБ России сообщило о прекращении попытки диверсии на железной дороге.

Диверсия, если верить российской спецслужбе, должна была произойти на Южно-Уральськой железной дороге.

Задержанные "диверсанты"

ФСБшники проинформировали о задержании трех человек, планировавших диверсию.

Детали этого дела не разглашают, но издание со ссылкой на свои источники в Федеральной службе безопасности сообщило о том, что задержанные "диверсанты" якобы действовали в интересах украинских спецслужб.

Напомним, что Россия традиционно обвиняет Украину и украинские спецслужбы во всех нештатных событиях, происходящих на территории страны-агрессора.

Украинскую сторону обвинили в атаке беспилотных летательных аппаратов на кремлевскую резиденцию Владимира Путина.

Также россияне обвинили Украину в деятельности диверсантов на территории Брянской области в марте этого года.