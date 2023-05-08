Россияне хвалятся, что снова поймали "украинских диверсантов"
Российская спецслужба ФСБ задержала трех человек, якобы готовивших диверсию на Южно-Уральской железной дороге. СМИ пишут, что эти диверсанты связаны с Украиной.
Об этом сообщило российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Россияне говорят о диверсии
Управление ФСБ России сообщило о прекращении попытки диверсии на железной дороге.
Диверсия, если верить российской спецслужбе, должна была произойти на Южно-Уральськой железной дороге.
Задержанные "диверсанты"
ФСБшники проинформировали о задержании трех человек, планировавших диверсию.
Детали этого дела не разглашают, но издание со ссылкой на свои источники в Федеральной службе безопасности сообщило о том, что задержанные "диверсанты" якобы действовали в интересах украинских спецслужб.
Напомним, что Россия традиционно обвиняет Украину и украинские спецслужбы во всех нештатных событиях, происходящих на территории страны-агрессора.
Украинскую сторону обвинили в атаке беспилотных летательных аппаратов на кремлевскую резиденцию Владимира Путина.
Также россияне обвинили Украину в деятельности диверсантов на территории Брянской области в марте этого года.