Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Росіяни масово страхують своє житло від атак дронів, — ЗМІ arrow

Росіяни масово страхують своє житло від атак дронів, — ЗМІ

2 вересня 2023 11:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни масово страхують своє житло від атак дронів, — ЗМІ
Будівля у Москві. Фото:росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Росії багато громадян стали активно страхувати свої будинки від можливих атак дронів. До половини 2023 року таке страхування було утруднене через неоднозначність у трактуванні подібних інцидентів державними структурами — зазвичай це сприймалося як "небезпека падіння зовнішніх елементів", на зразок дерев або крижаних утворень.

Про це повідомляють російські ЗМІ

Читайте також:

Росіяни в паніці страхують своє житло від атак дронів

Проте нещодавно страхові агенції внесли зміни до своїх послуг, виділивши "захист від дронів" як специфічний вид ризику. Основний інтерес до такого виду страхування виявляють компанії на заході Росії, в районах, які вже стикалися з атаками безпілотних літальних апаратів.

За інформацією російських страхових агентств, з липня 2023 року клієнти стали активно цікавитися можливістю включення до полісів страхування від "диверсій" з використанням безпілотників. Вартість такої додаткової послуги варіюється від 500 до 5 тисяч карбованців, залежно від обраного тарифу.

Більшість запитів на таке страхування надходить від компаній, що знаходяться на західних теренах Росії.

Нагадаємо, що Росію в черговий раз нібито "атакували" дрони. Росіяни переконують, що збили три безпілотники над Тульською та Білгородською областями.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Чому вчителів змушують повернути виплати від "єПідтримка": розслідування проєкту "Наша справа"

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз