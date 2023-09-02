Росіяни масово страхують своє житло від атак дронів, — ЗМІ

Будівля у Москві. Фото:росЗМІ

У Росії багато громадян стали активно страхувати свої будинки від можливих атак дронів. До половини 2023 року таке страхування було утруднене через неоднозначність у трактуванні подібних інцидентів державними структурами — зазвичай це сприймалося як "небезпека падіння зовнішніх елементів", на зразок дерев або крижаних утворень.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Росіяни в паніці страхують своє житло від атак дронів

Проте нещодавно страхові агенції внесли зміни до своїх послуг, виділивши "захист від дронів" як специфічний вид ризику. Основний інтерес до такого виду страхування виявляють компанії на заході Росії, в районах, які вже стикалися з атаками безпілотних літальних апаратів.

За інформацією російських страхових агентств, з липня 2023 року клієнти стали активно цікавитися можливістю включення до полісів страхування від "диверсій" з використанням безпілотників. Вартість такої додаткової послуги варіюється від 500 до 5 тисяч карбованців, залежно від обраного тарифу.

Більшість запитів на таке страхування надходить від компаній, що знаходяться на західних теренах Росії.

Нагадаємо, що Росію в черговий раз нібито "атакували" дрони. Росіяни переконують, що збили три безпілотники над Тульською та Білгородською областями.