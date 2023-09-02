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Россияне массово страхуют свое жилье от атак дронов, — СМИ

2 сентября 2023 11:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне массово страхуют свое жилье от атак дронов, — СМИ
Здание в Москве. Фото:росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В России многие граждане стали активно страховать свои дома от возможных атак дронов. До половины 2023 года такое страхование было затруднено из-за неоднозначности в трактовке подобных инцидентов государственными структурами — обычно это воспринималось как "опасность падения внешних элементов", вроде деревьев или ледяных образований.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Тем не менее недавно страховые агентства внесли изменения в свои услуги, выделив "защиту от дронов" как специфический вид риска. Основной интерес к такому виду страхования проявляют компании на западе России, в районах, которые уже сталкивались с атаками беспилотных летательных аппаратов.

По информации из российских страховых агентств, с июля 2023 года клиенты стали активно интересоваться возможностью включения в полисы страхования от "диверсий" с использованием беспилотников. Стоимость такой дополнительной услуги варьируется от 500 до 5 тысяч рублей, в зависимости от выбранного тарифа.

Большинство запросов на такое страхование поступает от компаний, находящихся на западных территориях России.

Напомним, что Россию в очередной раз якобы "атаковали" дроны. Россияне убеждают, что сбили три беспилотника над Тульской и Белгородской областями.

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