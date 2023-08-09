Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Росіяни не можуть підняти західні літаки у небо: ЗМІ назвали головну проблему arrow

Росіяни не можуть підняти західні літаки у небо: ЗМІ назвали головну проблему

9 серпня 2023 15:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни не можуть підняти західні літаки у небо: ЗМІ назвали головну проблему
Літак Ту-204 російської авіакомпанії. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Наразі у РФ не вистачає західних літаків. Вирішити цю проблему хочуть за допомогою російських моделей Ту-204 і Ту-214. Однак, підняти їх у небо не вийде без американських деталей. 

Про це повідомляє видання Avianews.com.

Читайте також:

Відновлення літаків

Відомо, що впродовж 2023-2024 років російська компанія "Іллюшин Фінанс Ко" мала відновити 11 літаків, які перебувають у її власності. Зокрема, Ту-204 і Ту-214, два транспортні Іл-96-400Т та один Ан-124.

На відновлення держава виділила 160 млн доларів. 

У чому проблема

Однак, виконати поставлену задачу не вдалося через західні санкції. Найбільша проблема виникла з аварійними надувними трапами, які потрібні для того, щоб швидко евакуйовувати пасажирів та членів екіпажу. Ці деталі виготовляє американська компанія Zodiac Aero Evacuation Systems.

До того ж дані трапи мають термін придатності, що становить 15 років. Наразі ж у російських виробників є лише прострочене обладнання, встановлення якого не погодили. 

Наразі, поставки з РФ неможливі, а а знайти альтернативу не вдалося.

Нагадаємо, завдяки українським морським дронам шляхи постачань військової зброї РФ у Чорному морі перебувають під загрозою. ЗСУ змогли знайти слабке місце Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Законно чи ні: юрист пояснив, чи зможуть чоловіків не випускати з країни після війни

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз