Росіяни не можуть підняти західні літаки у небо: ЗМІ назвали головну проблему

Літак Ту-204 російської авіакомпанії. Фото: росЗМІ

Наразі у РФ не вистачає західних літаків. Вирішити цю проблему хочуть за допомогою російських моделей Ту-204 і Ту-214. Однак, підняти їх у небо не вийде без американських деталей.

Про це повідомляє видання Avianews.com.

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Відновлення літаків

Відомо, що впродовж 2023-2024 років російська компанія "Іллюшин Фінанс Ко" мала відновити 11 літаків, які перебувають у її власності. Зокрема, Ту-204 і Ту-214, два транспортні Іл-96-400Т та один Ан-124.

На відновлення держава виділила 160 млн доларів.

У чому проблема

Однак, виконати поставлену задачу не вдалося через західні санкції. Найбільша проблема виникла з аварійними надувними трапами, які потрібні для того, щоб швидко евакуйовувати пасажирів та членів екіпажу. Ці деталі виготовляє американська компанія Zodiac Aero Evacuation Systems.

До того ж дані трапи мають термін придатності, що становить 15 років. Наразі ж у російських виробників є лише прострочене обладнання, встановлення якого не погодили.

Наразі, поставки з РФ неможливі, а а знайти альтернативу не вдалося.

Нагадаємо, завдяки українським морським дронам шляхи постачань військової зброї РФ у Чорному морі перебувають під загрозою. ЗСУ змогли знайти слабке місце Росії.