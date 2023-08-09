Россияне не могут поднять западные самолеты в небо: СМИ назвали главную проблему

Самолет Ту-204 российской авиакомпании. Фото: росСМИ

Пока у РФ не хватает западных самолетов. Решить эту проблему хотят благодаря русским моделям Ту-204 и Ту-214. Однако поднять их в небо не получится без американских деталей.

Об этом сообщает издание Avianews.com.

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Восстановление самолетов

Известно, что в течение 2023-2024 годов российская компания "Ильюшин Финанс Ко" должна была восстановить 11 находящихся в ее собственности самолетов. В частности, Ту-204 и Ту-214, два транспортных Ил-96-400Т и один Ан-124.

На восстановление государство выделило 160 млн долларов.

В чем проблема

Однако выполнить поставленную задачу не удалось из-за западных санкций. Самая большая проблема возникла с аварийными надувными трапами, которые нужны для того, чтобы быстро эвакуировать пассажиров и членов экипажа. Эти детали производит американская компания Zodiac Aero Evacuation Systems.

К тому же данные трапы имеют срок годности, составляющий 15 лет. Пока у российских производителей есть только просроченное оборудование, установка которого не согласована.

Поставки из РФ невозможны, а найти альтернативу не удалось.

Напомним, благодаря украинским морским дронам пути поставок военного оружия РФ в Черном море находятся под угрозой. ВСУ смогли обнаружить слабое место России.