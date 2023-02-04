Росіяни офіційно включили окуповані території до свого Південного військового округу

Російські окупанти

Російські військові офіційно включили окуповані території України до свого Південного військового округу. При цьому російські ЗМІ повідомили, що Донецька та Луганська Народні Республіки, Запорізька та Херсонська області передаються під тризіркове командування зі штаб-квартирою у Ростові-на-Дону.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Звіт розвідки

У січні міністр оборони рф Сергій Шойгу заявив про те, що військова експансія включатиме створення "самостійних угруповань військ" в Україні.

Цей крок наголошує на тому, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію.

"Однак навряд чи це вплине на кампанію: нині росія розгортає сили з усіх військових округів росії під командуванням спеціального розгорнутого штабу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російська влада, ймовірно, тримає відкритим варіант ще одного призову в рамках "часткової мобілізації". Як мінімум це доводить досі не скасований указ про мобілізацію.